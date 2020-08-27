KAHRAMANMARAŞ Yerde gördüğü maskeyi alıp yüzüne taktı - Son Dakika

Yerde gördüğü maskeyi alıp yüzüne taktı

KAHRAMANMARAŞ'ta yürürken yerde gördüğü maskeyi alarak yüzüne takan yaşlı adam, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, kentteki tarihi kapalı çarşıda meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen görüntüde yaşlı bir adam yürürken yerde cerrahi maskeyi görüyor. Daha sonra eğilerek maskeyi yerden alan kişi tereddüt etmeden yüzüne takıyor.