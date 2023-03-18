Kahramanmaraş yine sallandı! Andırın ilçesinde 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem - Son Dakika
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Kahramanmaraş yine sallandı! Andırın ilçesinde 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem

18.03.2023 13:04

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sabah saatlerinde 4.6 şiddetindeki bir depremle sarsılmıştı. Şimdi de Andırın ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizde büyük yıkım yarattı. On binlerce insanımız depremde yaşamını yitirirken bölgede art arda başka depremler de yaşanıyor.

4.2 İLE SALLANDILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 12.25'te meydana gelen depremin derinliği 6,99 kilometre olarak bildirildi.

Son Dakika! Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem

SABAH SAATLERİNDE DE DEPREM OLDU

Öte yandan bu sabah 08.14'te de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Göksun'un kırsal Yiricek Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı.

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş yine sallandı! Andırın ilçesinde 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş yine sallandı! Andırın ilçesinde 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem - Son Dakika
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