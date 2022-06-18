KAHRAMANMARAŞ - YKS'ye geç kalan adayları okullara polis götürdü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için gidecekleri okullara geç kalan ve belgesini yanına almayı unutan adayların yardımına polis yetişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte üniversiteye giriş sınavına geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan veya kaybeden adaylar için seferber oldu.

Polis, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen öğrencilerden bazılarını en yakın nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi bazılarının ise kaybettikleri sınav giriş belgelerinin çıktısı alarak, ekip aracıyla sınava girecekleri okullara götürdü.

Sınava yetişemeyecek durumda kalan 55 öğrenciyi okullarına ulaştıran polis, okul çevrelerinde devam eden 12 inşaat çalışmasını durdurup, müzik yayını ve korna çalınması gibi durumlara da müdahale etti.

Sınava girmezden 20 dakika önce kimliğini unuttuğunu fark eden Simge Üveyik, polis ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Dulkadiroğlu İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik belgesi çıkartılarak Bağlarbaşı İmam Hatip Ortaokulu'na ulaştırıldı.

Adaylar güvenli şekilde kendilerini sınav merkezlerine yetiştiren polis ekiplerine teşekkür etti.