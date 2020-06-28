KAHRAMANMARAŞ YKS'ye giren örencilerin yardımına polis koştu - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ YKS'ye giren örencilerin yardımına polis koştu

YKS'ye giren örencilerin yardımına polis koştuKAHRAMANMARAŞ'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan ya da kimliklerini unutan öğrencilerin yardımına polis koştu.

YKS'ye giren örencilerin yardımına polis koştu

Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi

KAHRAMANMARAŞ'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan ya da kimliklerini unutan öğrencilerin yardımına polis koştu. Polis otolarının adeta öğrenci servisi gibi çalıştığı kentte, 35 öğrenci sınava yetiştirildi.

Sınavın sorunsuz geçmesi için gerekli tüm önlemleri alan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların önünde sık sık kimliğinizin ve sınav giriş belgenizin yanında olup olmadığını kontrol edin anonsları yaptı. Polis, çeşitli nedenlerle sınava giremeyecek öğrencilerin de yardımcısı oldu.

KİMLİĞİNİ DÜŞÜRDÜĞÜNÜ POLİSTEN ÖĞRENDİ

Sınavın sorunsuz geçmesi için çaba harcayan polislerden biri yolda kimlik buldu. Kimlik sahibinin yaşı itibariyle öğrenci olma ihtimali üzerinde duran polis, bilgilerden öğrencinin ailesine, daha sonra ise sınava girdiği okula ulaştı. Sınavın başlamasına kısa bir süre kala okula ulaşan ekipler, megafonla öğrenciyi anons etti. Polislerin yanına gittiğinde kimliğini düşürdüğünü öğrenen öğrenci, sınava sorunsuz girdi.

Sınava gitmek için binmesi gereken halk otobüsünü kaçıran öğrencinin yardımına da polis ekipleri yetişti. Ekipler, polis aracına aldıkları öğrenciyi kısa sürede okuluna ulaştırdı. Özellikle öğrencilerin çoğu kimliklerinin eski ve fotoğrafsız olmasından dolayı sorun yaşarken, polisler öğrencileri sırasıyla fotoğrafçıya, nüfus müdürlüğüne ve okula götürüp sınava girmelerini sağladı.

Kentte görevli polis ekipleri, 2 gün süren YKS maratonunda sınav giriş belgesi, kimlik, geç kalma gibi nedenlerle sınava giremeyecek durumda olan 35 öğrencinin sınava girmesini sağladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ YKS'ye giren örencilerin yardımına polis koştu - Son Dakika

Son Dakika

22:35 Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti 22:29 Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi 21:37 Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı 20:34 Kırmızı kart çıktı! Başakşehir 10 kişi kaldı 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı 20:49 Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
22:34
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
22:29
Başakşehir - Galatasaray maçında Mario Lemina sakatlandı
22:19
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
21:49
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
21:36
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
21:25
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
21:17
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki balık ölümleri için devreye girdi
21:17
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
21:10
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
21:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 22:50:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KAHRAMANMARAŞ YKS'ye giren örencilerin yardımına polis koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]