KAHRAMANMARAŞ YKS'ye giren örencilerin yardımına polis koştu - Son Dakika

YKS'ye giren örencilerin yardımına polis koştu

KAHRAMANMARAŞ'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan ya da kimliklerini unutan öğrencilerin yardımına polis koştu. Polis otolarının adeta öğrenci servisi gibi çalıştığı kentte, 35 öğrenci sınava yetiştirildi.

Sınavın sorunsuz geçmesi için gerekli tüm önlemleri alan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların önünde sık sık kimliğinizin ve sınav giriş belgenizin yanında olup olmadığını kontrol edin anonsları yaptı. Polis, çeşitli nedenlerle sınava giremeyecek öğrencilerin de yardımcısı oldu.

KİMLİĞİNİ DÜŞÜRDÜĞÜNÜ POLİSTEN ÖĞRENDİ

Sınavın sorunsuz geçmesi için çaba harcayan polislerden biri yolda kimlik buldu. Kimlik sahibinin yaşı itibariyle öğrenci olma ihtimali üzerinde duran polis, bilgilerden öğrencinin ailesine, daha sonra ise sınava girdiği okula ulaştı. Sınavın başlamasına kısa bir süre kala okula ulaşan ekipler, megafonla öğrenciyi anons etti. Polislerin yanına gittiğinde kimliğini düşürdüğünü öğrenen öğrenci, sınava sorunsuz girdi.

Sınava gitmek için binmesi gereken halk otobüsünü kaçıran öğrencinin yardımına da polis ekipleri yetişti. Ekipler, polis aracına aldıkları öğrenciyi kısa sürede okuluna ulaştırdı. Özellikle öğrencilerin çoğu kimliklerinin eski ve fotoğrafsız olmasından dolayı sorun yaşarken, polisler öğrencileri sırasıyla fotoğrafçıya, nüfus müdürlüğüne ve okula götürüp sınava girmelerini sağladı.

Kentte görevli polis ekipleri, 2 gün süren YKS maratonunda sınav giriş belgesi, kimlik, geç kalma gibi nedenlerle sınava giremeyecek durumda olan 35 öğrencinin sınava girmesini sağladı.