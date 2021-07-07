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Kahramanmaraşa'ta "Geleceğin Medyası Germenicia'da Buluşuyor" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Kahramanmaraşa'ta "Geleceğin Medyası Germenicia'da Buluşuyor" projesi tanıtıldı

07.07.2021 15:50
Kahramanmaraşa'ta

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik projelerini destekleme programı kapsamında Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından organize edilen "Geleceğin medyası Germenicia'da buluşuyor" projesinin tanıtımı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik projelerini destekleme programı kapsamında Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından organize edilen "Geleceğin medyası Germenicia'da buluşuyor" projesinin tanıtımı yapıldı.

KGC toplantı salonunda organize edilen tanıtım programına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ve ilgililer katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan KGC Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eskalen, uzun süredir projeyle ilgili cemiyet olarak çalışmalar yaptıklarını ve projenin nihayetinde bakanlık tarafından onaylandığını söyledi.

Projenin turizm odaklı olduğunu ve kentin tanıtımına büyük katkılar sunmasını beklediklerini anlatan Eskalen, "Bu şehir turizmle yatıp kalkarken, biz de buna kendi açımızdan nasıl bir katkı sunacağımız konusunda düşündük. Böyle bir projeye karar verdik. Projemizde, Kahramanmaraş'ın da içinde bulunduğu Akdeniz Bölgesi'ndeki sinema televizyon eğitimi alan genç arkadaşlarımızın dikkat ve merak duygusunu Kahramanmaraş'a yöneltmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Eskalen, proje kapsamında Kahramanmaraş konulu senaryo yarışması ve medya ödülleri düzenleyeceklerini ifade ederek, "Bu iki önemli yarışmayı da bir gala gecesiyle taçlandıracağız. Desteklenen proje kapsamında 3 gün misafirlerimizi Kahramanmaraş'ta ağırlayacağız. Ayrıntılar ve katılım şartnamesini ilerleyen günlerde cemiyetimizin web sitesi ve sayfaları üzerinden paylaşacağız."dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesinin önemine işaret ederek, kurum olarak gereken tüm desteğin sağlanacağını söyledi.

Söz konusu projeyle hem gazetecilik mesleğine özendirme hem de asırlık tarihi olan şehrin tanıtımına katkı sunmak istediklerini aktaran Boz, "Şehri tanıtacak ekip burada. Bu proje şehri belki sadece Türkiye değil dünyaya tanıtır. İnşallah gelecek dönemlerde bu tanıtımların daha uzun sürelerde hayata geçirilmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı da, projeyi başlangıç aşamasından beri takip ettiklerini belirterek, projenin kentin tanıtımına büyük katkı sunacağını dile getirdi.

Kahramanmaraş, Ali Eskalen, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraşa'ta 'Geleceğin Medyası Germenicia'da Buluşuyor' projesi tanıtıldı - Son Dakika


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