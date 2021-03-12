Kahramanmaraşlı annenin sattığı takılar Afrika'ya "can suyu" olacak - Son Dakika

Kahramanmaraşlı annenin sattığı takılar Afrika'ya "can suyu" olacak

12.03.2021 11:01
Kahramanmaraşlı annenin sattığı takılar Afrika'ya

Kahramanmaraş'ta yaşayan 38 yaşındaki Hatice Tat, yaptığı hediyelik eşyaların satışından elde ettiği gelirle kızının Afrika'da su kuyusu açtırma hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 38 yaşındaki Hatice Tat, yaptığı hediyelik eşyaların satışından elde ettiği gelirle kızının Afrika'da su kuyusu açtırma hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslara katılarak takı tasarım eğitimi alan ve elde ettiği gelirle ihtiyaç sahibi 2 öğrenciye burs veren anne Hatice Tat, 7 yaşındaki kızı Hanife Betül'ün TRT'de izlediği bir belgeselden etkilenerek kendisine Afrika'da su kuyusu açtırma isteğini iletmesi üzerine harekete geçti.

Kızının hayalini gerçeğe dönüştürmek için yaptığı bilezik, küpe, bileklik, kolye ile çeşitli takıları yakın çevresi ve internet üzerinden müşterilere satan anne Tat, kazandığı geliri kızı Hanife Betül'le oluşturdukları kumbaraya atıyor.

Kumbarada su kuyusu için şimdiye kadar bin lira biriktiren anne Tat, kızının hayalini gerçeğe dönüştürmek için özveriyle çalışmaya devam ediyor.

Hatice Tat, AA muhabirine, kızının Afrika'da su sıkıntısı yaşayan insanlara yardım etmek için hayal kurmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kızının hayalinin, suya kavuşmakta zorluk çeken insanlara fayda sağlayacağını belirten anne Tat, kızının belgeselde suya kavuşan çocukları görünce mutlu olduğunu ve kendisinin de su kuyusu açtırmak için çabaladığını belirtti.

Kızının hayalini uzaktan eğitim alırken öğretmeniyle paylaşırken duyduğunu anlatan anne Tat, şöyle devam etti:

"Öğretmen çocuklara hayalini soruyordu. Kızım da en büyük hayalinin Afrika'da su kuyusu açtırmak olduğunu söyledi. Canlı dersten sonra hayalini bana da söyledi. Çok hoşuma gitti. 'Annecim sen öğrencilere burs veriyorsun, sattığın boncuklardan benim de su kuyum için para ayırır mısın.' dedi. Ben de 'tamam kızım' dedim. Bu beni çok mutlu etti. Satışlarımızı daha çok yoğunlaştırmaya başladık. Çocuklarım tasarım işinde bana daha çok yardımcı olmaya başladı. Kızımın insanlara yardımcı olma düşüncesi beni çok mutlu etti. Hedefimiz 5 bin lira biriktirmek. Şu an kumbaramızda 1 ayda bin lira biriktirdik. 5 bin liraya ulaşıp su kuyusu açtırmak için yetkililerle irtibata geçmeyi planlıyoruz. Kızımın en büyük hayali kendi ismi ile su kuyusu açtırmak. İnşallah kısa süre içinde hedefimize ulaşacağız."

Hanife Betül Tat da TRT'de izlediği belgeselde Afrikalı çocukların susuz kaldığını ve kirli su içtiklerini görünce çok etkilendiğini söyledi.

Afrika'daki çocukların temiz suya kavuşunca kendisinin mutlu olacağını ifade eden Tat, "Eğer orada su kuyusu açtırabilirsek daha da çok mutlu olacağım." dedi.

Tat, annesine hayalini gerçekleştirmesi için yardım ettiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş, Elbistan, Afrika, tat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraşlı annenin sattığı takılar Afrika'ya 'can suyu' olacak - Son Dakika


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