Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraşlı Çocuklar Çocuk Şenliği'nde

Kahramanmaraşlı Çocuklar Çocuk Şenliği'nde

41 dakika önce

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Kahramanmaraşlı çocukları, sömestr tatilinde Çocuk Şenliği'nde buluşturuyor.

Kahramanmaraşlı Çocuklar Çocuk Şenliği'nde, System.String[]
Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Kahramanmaraşlı çocukları, sömestr tatilinde Çocuk Şenliği'nde buluşturuyor. 27 Ocak tarihine kadar sürecek şenlikte, birbirinden renkli etkinlikler var.

Yorucu bir eğitim öğretim yılının ardından karnelerini alır almaz Piazza'ya koşan minik ziyaretçiler, tatilin tadını çıkarmaya başladılar. Çocukların fiziksel ve duygusal gelişimlerine katkı sunan etkinlikler minik ziyaretçileri mutlu ederken, onları izleyen aileleri de bu mutlu anlarını fotoğraflayarak, ölümsüzleştiriyorlar.

Küçük Cadılar, Sihirli İksir Atölyesi, İtfaiye Evi, Kahramanlar Okulu, Küçük Pilotlar Uçuyor, Fareli Köyün Baloncusu, Yüz Ressamı, Kukla Atölyesi, Karnaval Maskeleri, Minik Arkeologlar, Enderun Mektebi Fotoğraf Stüdyosu, Pamuk Prenses ve Sihirli Elma etkinlikleriyle geçecek yarıyıl tatili çocuklara unutulmaz çocukluk anılarını yaşatacak.

Uzman eğitmenler nezaretinde gerçekleşen etkinlikler, her gün saat 14.00 ile 19.00 arasında, 30'ar dakikalık seanslar halinde devam edecek. Etkinliklere, Piazza Club Kart sahibi ailelerin 4 ile 12 yaş grubu çocukları ücretsiz katılım sağlayabiliyor. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

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