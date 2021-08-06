Kahramanmaraşlı Gamze, Türkiye'de işitme engelli ilk matematik öğretmeni oldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta özel gereksinimli vatandaşlar için açılan EKPSS kursunda eğitim alan Gamze Çakmak, Türkiye'de işitme engelli ilk matematik öğretmeni oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli vatandaşlara sunulan eğitim hizmeti çok özel bir başarı getirdi. Elektronik Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) hazırlık kurslarına katılan Gamze Çakmak (28) hayal ettiği öğretmenlik mesleğine atandı.

Matematik branşına atanan ve işitme engeli bulunan Çakmak, aynı zamanda Türkiye'de işitme engelli ilk matematik öğretmeni oldu. Hayalini kurduğu mesleğe kavuştuğunu ifade eden Çakmak, "Daha önce 3 kez girdiğim EKPSS de yeterli puanı alamamıştım. Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu EKPSS kursu ile çok istediğim öğretmenlik mesleğime atamam gerçekleşti. Buna vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Baba Fuat Çakmak ise "Fedakarlığımızın karşılığını Gamze'nin öğretmen olarak atanmasıyla Allah bize gösterdi" dedi. - KAHRAMANMARAŞ