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Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi - Son Dakika

Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

08.09.2021 14:09

Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını elinden düşürmeyen epilepsi hastası Şuayip Çiçek, "Çok seviyorum.

Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını elinden düşürmeyen epilepsi hastası Şuayip Çiçek, "Çok seviyorum. Onu görmeyi çok istiyorum" dedi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sara (epilepsi) hastası gencin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi görenleri şaşırtıyor.

Türkoğlu ilçesi Gaziler Mahallesi'nde oturan sara hastası ve yürüme engelli Şuayip Çiçek (25), tam anlamıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı. Cuma ve Hüsne Çiçek çiftinin 6 çocuğundan ilki olan Şuayip, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Onu görmeyi çok istiyorum. Buraya geldiğinde sarılmak istiyorum. Onu çok özledim. İnşallah Kahramanmaraş'a geldiğinde görmek nasip olur" dedi.

Baba Cuma Çiçek, "Oğlumuz 25 yaşında ve sara hastası. Yürümede de zorluk çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonda gördükçe dedem çıktı diyor. Fotoğrafı olan çerçeveyle yatıyor. Özellikle de görmeyi çok istiyor. Bazen üzülüyor, ağlıyor. İnşallah görmek nasip olur" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, cumhurbaşkanı, Epilepsi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraşlı gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi - Son Dakika
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