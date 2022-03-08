Kahramanmaraşlı kadınlar hazırladıkları el emeği ürünleri sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraşlı kadınlar hazırladıkları el emeği ürünleri sergiledi

08.03.2022 16:36
Kahramanmaraşlı kadınlar hazırladıkları el emeği ürünleri sergiledi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadınlar hazırladıkları el emeği ürünleri satışa sundu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadınlar hazırladıkları el emeği ürünleri satışa sundu.

Kadınların el sanatlarını sergilemeleri ve gelir elde etmeleri amacıyla Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi ve Atölye Zeytin iş birliğiyle kermes düzenlendi.

Kermese, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un eşi Sevilay Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün eşi Leyla Güngör, Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi ve Atölye Zeytin üyeleri katıldı.

Atölye Zeytin kurucusu Ayça Öksüz, burada yaptığı konuşmada, kadın istihdamına destek olduklarını, ürettikleri ürünlerin satışıyla da ev bütçelerine katkıda bulunduklarını belirtti.

Kermeste 200'ün üzerinde ürünün sergilendiğini anlatan Öksüz, "Kadın emeğini burada birebir görmek, bire bir hissetmek, sergilemek bizim için de onur verici. Biz de öğrendikleri ürünleri hem satışa sunuyorlar hem kendileri birebir kişisel sosyal medya hesaplarından satışlar yapıyorlar." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Dörtyol'da gönüllü gençler kadın esnafları ziyaret etti Dörtyol'da gönüllü gençler kadın esnafları ziyaret etti Başkan Baydilli'den kadın personele kadınlar günü jesti Başkan Baydilli'den kadın personele kadınlar günü jesti

Dünya Kadınlar Günü, Kahramanmaraş, Atölye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraşlı kadınlar hazırladıkları el emeği ürünleri sergiledi - Son Dakika


Son Dakika
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 16:42:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraşlı kadınlar hazırladıkları el emeği ürünleri sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement