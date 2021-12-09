Kahramanmaraşlı kas hastası kardeşlerin hayvanat bahçesi hayali gerçek oldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni görmek isteyen kas hastası Abdulkadir ve Musa Yiğit kardeşler, hayallerine kavuştu.

Türkoğlu ilçesine bağlı kırsal Şekeroba Mahallesi'nde yaşayan ve kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşlerin hayvanat bahçesi görme isteğine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, duyarsız kalmadı.

Şahin'in talimatıyla özel donanımlı araçla Kahramanmaraş'taki evlerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince alınan iki kardeş, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Görevlilerin eşliğinde barındırdığı türler ve yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesini gezen, burada hayvanları elleriyle besleme olanağı da bulan Abdulkadir ve Musa, başkan Şahin'in kendilerine yolladığı hediyelerini de aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, Abdulkadir ve Musa kardeşlerin hayvanat bahçesini görme hayalini öğrenen Başkan Şahin'in kendilerine çocuklarla ilgilenilmesi talimatını verdiğini söyledi.

Çocukların annesi Ayşe Yiğit ile irtibat kurduklarını ve zaman kaybetmeden evlerinden alınarak kente getirildiğini anlatan Özsöyler, "Kendilerini getirip hayvanat bahçesini gezdirdik. Filleri beslediler, Safari Parkı'nı, akvaryumu ve bütün hayvanları birebir gezdiler. Kitaplar da ve televizyonda gördükleri hayvanların canlılarını burada gördüler." diye konuştu.

Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne erişilebilirlik anlamında hiçbir sıkıntı yaşanmadığına değinerek, DMD hastası kardeşlerin tekerlekli sandalyeleriyle her noktayı hiç kimsenin yardımı olmadan rahatlıkla gezebildiğini ifade etti.

Abdulkadir ve Musa kardeşlerle mutlu bir gün geçirdiklerini aktaran Özsöyler, çocukların istemeleri durumunda tekrar tekrar hayvanat bahçesine gelebileceklerini kaydetti.

Baba Bilal Yiğit de çocuklarının en büyük hayallerinin Gaziantep Hayvanat Bahçesini gezmek, diğerinin de umreye gitmek olduğunu belirterek, bunlardan birisinin bugün gerçekleştiğini, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Abdulkadir Yiğit de hayvanları çok sevdiğini ifade ederek, başkan Şahin başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

DMD hastası kardeşler, gezinin ardından görevlilerce tekrar Kahramanmaraş'taki evlerine bırakıldı.