Kahramanmaraşlı polis memuru, görevi başında yaşanan kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraşlı polis memuru, görevi başında yaşanan kazada hayatını kaybetti

05.03.2022 11:22
Kahramanmaraşlı polis memuru, görevi başında yaşanan kazada hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarptığı polis memuru Eyüp Saz hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarptığı polis memuru Eyüp Saz hayatını kaybetti.

Kaza, gece 02.00 saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Maddi hasarlı meydana gelen kaza yerine gelen polis ekipleri olay yerine çekici çağırdı.

Kazanın meydana geldiği yerde minibüs çekici ile şarampolden çıkartıldığı esnada Mehmet R. D. idaresindeki 02 RA 722 plakalı otomobil kaza yerine hızla girerek, polislerin ve vatandaşların arasına daldı.

Meydana gelen ikinci kazada polis memuru Eyüp Saz (26), hayatını kaybetti.

Şehidin acılı haberi Onikişubat ilçesi Şahinkayası mahallesindeki ailesine verildi.

Şehidin evi ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı. Yetkililer şehidin ailesini teselli etmeye çalıştı. Eyüp Saz'ın cenazesi Onikişubat İlçesi Şahinkayası Mahallesi'nde saat 16.00'da kılınacak olan cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraşlı polis memuru, görevi başında yaşanan kazada hayatını kaybetti
Kahramanmaraşlı polis memuru, görevi başında yaşanan kazada hayatını kaybetti
Kahramanmaraşlı polis memuru, görevi başında yaşanan kazada hayatını kaybetti
Kahramanmaraşlı polis memuru, görevi başında yaşanan kazada hayatını kaybetti
Kahramanmaraşlı polis memuru, görevi başında yaşanan kazada hayatını kaybetti

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Polis Memuru, Adıyaman, Kaza, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraşlı polis memuru, görevi başında yaşanan kazada hayatını kaybetti - Son Dakika


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