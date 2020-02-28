Kahramanmaraşlı şehidi aynı bölgede görev yaptığı kardeşi getirdi - Son Dakika
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Kahramanmaraşlı şehidi aynı bölgede görev yaptığı kardeşi getirdi

6 saat önce

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın naaşı memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Kahramanmaraşlı şehidi aynı bölgede görev yaptığı kardeşi getirdi, System.String[]

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın naaşı memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.


Hatay'dan kalkan askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) naaşına, aynı bölgede görev yapan kardeşi Mehmet Saygılı da eşlik etti. Şehit Saygılı'nın baba, anne ve kardeşleri gözyaşlarına hakim olamazken, kardeşlerinden 3'ünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi. Şehit Saygılı'nın cenazesi yarın öğle namazını müteakip, Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verileceği aktarıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Ahmet Saygılı, Kahramanmaraş, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:21 Kaynak: İHA
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