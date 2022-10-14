Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı

14.10.2022 14:33

Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert, memleketine uğurlandı.

Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı

VAN - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert, memleketine uğurlandı.

Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in için Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Van Valisi Dr. Ozan Balcı ve protokolün katıldığı törende şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, Türk Kava Kuvvetlerine ait askeri uçağa konularak dualarla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Çatak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı - Son Dakika
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