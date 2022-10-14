Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in için Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Van Valisi Dr. Ozan Balcı ve protokolün katıldığı törende şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, Türk Kava Kuvvetlerine ait askeri uçağa konularak dualarla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Çatak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.