Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

- Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in cenazesinde yakınları gözyaşlarına boğuldu

KAHRAMANMARAŞ - Siirt'in Pervari ilçesinde keşif gözetleme ve pusu dinleme faaliyetinin yürütüldüğü sırada el yapımı patlayıcını infilakı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş (23), memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Bekir Gündeş için Onikişubat ilçesi Beşen Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze töreni sonrası helallik alındı. Şehidin naaşı, askerler tarafından omuzlara alınarak mahalle mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Cenaze töreninde şehidin babası Kazım ve annesi Gülbahar Gündeş, ayakta durmakta güçlük çekerken yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine, Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, şehidin ailesi ve çok sayıda mahalleli katıldı.