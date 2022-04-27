Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

27.04.2022 11:23
Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehidin naaşı dün akşam saatlerinde askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi. Buradan konvoy eşliğinde Afşin ilçesi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin için Afşin ilçesine bağlı Küçük Tatlar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir Mehmetçiğimiz şehit oldu Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir Mehmetçiğimiz şehit oldu Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi

Kahramanmaraş, Şehit, Irak, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 Altın düşüşe geçti gram fiyatı 900 liradan işlem görüyor
11:10 Dünya Bankası'nın altın tahmini yatırımcıları tedirgin etti: 2023'teki düşüş öncesi mütevazı yükseliş
10:57 İçişleri Bakanlığı maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine yolladı!
10:53 Erkekler için doğum kontrol hapı çalışmalarında sona gelindi: Gebeliği yüzde 99 oranında engelliyor
10:50 Herkes Kürt oylarının peşinde! Araştırmacı Yeğen: İktidar nötralize etmek, muhalefet yanına çekmek istiyor
10:46 Altılı masa atağa geçti: Bugün 3 farklı komisyon toplanacak!
10:38 5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ceren Monay Fransız eşinden boşandı
10:34 Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durumu paylaştı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
10:27 Eski AK Partili vekil Gezi kararını eleştirince Uşak Valisi olan eşi merkeze çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 11:29:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement