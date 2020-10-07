Kahramanmaraşlı şehitleri tablolarda yaşatıyor - Son Dakika

Kahramanmaraşlı resim öğretmeni Kerim Yılmaz, terör operasyonlarında şehit olan asker ve polislerin resimlerini tabloya nakşederek hatıralarını yaşatıyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki Şehit Abuzer Doğan Ortaokulu tarafından organize edilen "Şehit Bayrağa Kan, Toprağa Can Verendir" projesi kapsamında çalışmalarına başlayan resim öğretmeni Kerim Yılmaz, iki haftalık süre içerisinde Kahramanmaraşlı 7 şehidin resmini yaptı.

Hazırlanan tablolar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından şehit ailelerine teslim edildi.

Şehitlerin resimlerini yaparken besmele ile başladığını ve dua ettiğini ifade eden resim öğretmeni Kerim Yılmaz, "Şehitlerimizin resimlerini yaptığım boya, fırça ve diğer enstrümanları Şehit Abuzer Doğan Okuluna teslim ettim. Boyalar okulda öğrenciler için kullanılsın, şehitlerimizin resimleri ise baba evlerinde olsun istedim. Şehit anne ve babaları bana, 'Bizim evlatlarımızın yüzünü her bir zerresini elinle mi işledin oğlum' dediler ve ben de onlara, 'Besmelesiz dokunmayıp dua yapmadan resimleri işlemedim' dedim" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ