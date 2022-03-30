Vatandaştan CHP'li Öztrak'a: "Erdoğan'a sahip çıkın, Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaştırmayın" - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaştan CHP'li Öztrak'a: "Erdoğan'a sahip çıkın, Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaştırmayın"

30.03.2022 18:53

Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a bir vatandaş, "Tayyip Erdoğan'a destek çıkın.

Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a bir vatandaş, "Tayyip Erdoğan'a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın" diye tepki gösterdi.

CHP'li milletvekilleri ile bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kent merkezinde faaliyet göstersen esnafları ziyaret etti. Alışverişler hakkında bilgiler alan CHP Sözcüsü Öztrak'a ziyareti sırasında bir vatandaş tepki gösterdi. Yaşanan diyalogda kadın müşteri, "Muhalefet yeter artık yapmayın. Eğer bir yere gelmek istiyorsanız size bu ülkede vatandaş olarak oy vermemizi istiyorsanız lütfen Tayyip Erdoğan'a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın. Hepimiz Müslüman'ız" dedi.

CHP'li Öztrak ise, "Hiç kimseyi bizle savaştırmıyoruz aksine, düzgün savaşması için gerekenleri söylüyoruz. İyi savaşmıyor" dedi. Bunun üzerine vatandaş, "Tayyip Erdoğan'ın lütfen arkasında olalım hepimiz" derken, Öztrak ise, "Aman dikkat savaşıyor mu savaşmıyor mu bakarsınız" dedi.

CHP'lilere tepki gösteren ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Gülay Tartıcı, "Ben alışveriş yaparken bana merhabalar diye selam verdiler. Bende kendilerine lütfen sizden tek ricam dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkın. Dış güçlerle zaten uğraşıyor bir de iç güçlerde siz olarak, neden Recep Tayyip Erdoğan'a destek durmamız gerekirken neden köstek oluyorsunuz, hiç mi bu adam doğru bir hareket yapmadı, bu insana neden sahip çıkmıyorsunuz dedim. Benden oy istiyorsanız eğer ki, şu ülke için bir doğru düzgün hareket yapın bende size oyumu vereyim dedim. Ama adamlar cevap veremediler" diye konuştu.

Esnaf ziyareti sonrası CHP'li grup, parti binasına geçti.

(Halil Ulubey/İHA)

Vatandaştan CHP'li Öztrak'a: Erdoğan'a sahip çıkın, Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaştırmayın
Vatandaştan CHP'li Öztrak'a: Erdoğan'a sahip çıkın, Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaştırmayın
Vatandaştan CHP'li Öztrak'a: Erdoğan'a sahip çıkın, Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaştırmayın
Vatandaştan CHP'li Öztrak'a: Erdoğan'a sahip çıkın, Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaştırmayın
Vatandaştan CHP'li Öztrak'a: Erdoğan'a sahip çıkın, Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaştırmayın
Vatandaştan CHP'li Öztrak'a: Erdoğan'a sahip çıkın, Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaştırmayın
Vatandaştan CHP'li Öztrak'a: Erdoğan'a sahip çıkın, Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaştırmayın
Vatandaştan CHP'li Öztrak'a: Erdoğan'a sahip çıkın, Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaştırmayın
Vatandaştan CHP'li Öztrak'a: Erdoğan'a sahip çıkın, Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaştırmayın
Vatandaştan CHP'li Öztrak'a: Erdoğan'a sahip çıkın, Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaştırmayın
Vatandaştan CHP'li Öztrak'a: Erdoğan'a sahip çıkın, Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaştırmayın

YORUMLAR
500
CHP'li Öztrak: 6 parti birlikteliklerini uyum içerisinde götürmeye kararlı CHP'li Öztrak: 6 parti birlikteliklerini uyum içerisinde götürmeye kararlı Tebliğci ve alkol alan vatandaş arasında gerilim: Siz şu an taciz ediyorsunuz Tebliğci ve alkol alan vatandaş arasında gerilim: Siz şu an taciz ediyorsunuz

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaştan CHP'li Öztrak'a: 'Erdoğan'a sahip çıkın, Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaştırmayın' - Son Dakika


Son Dakika
19:13 El Salvador Cumhurbaşkanı fotoğraf paylaşıp ülkesindeki mafyayı tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
18:56 Yaşanan dehşeti bu sözlerle anlattı: Ukrayna'da kadınlara, çocuklarının gözleri önünde tecavüz ettiler
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 19:33:07. #1.12#
SON DAKİKA: Vatandaştan CHP'li Öztrak'a: "Erdoğan'a sahip çıkın, Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaştırmayın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement