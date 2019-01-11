Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraşlılar Güneşin Keyfini Çıkardı

Kahramanmaraşlılar Güneşin Keyfini Çıkardı

41 dakika önce

Kahramanmaraş'ta günlerdir etkisini sürdüren yağmur ve kar yerini güneşe bırakınca vatandaşlar da soluğu meydanlarda aldı.

Kahramanmaraşlılar Güneşin Keyfini Çıkardı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta günlerdir etkisini sürdüren yağmur ve kar yerini güneşe bırakınca vatandaşlar da soluğu meydanlarda aldı.

Hava sıcaklığı gün içerisinde 7 dereceye kadar ulaşırken, sağanak yağışların ardından gelen güneşli havayı fırsata çeviren vatandaşlarda park, cadde ve meydanlarda gezinti yaptı.

Kahramanmaraş Demokrasi Meydanında güneşlenen Mehmet Bodur, "Kış günü bundan iyi hava olmaz" dedi. Mehmet Sığalı ise günlerdir süren yağışlı havada dışarı çıkamadıklarını söyledi. Sığalı, "Başka şehirlere bakıyoruz kar kış, burası güzel. Yağışlı havada dışarı çıkamadık" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:48 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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