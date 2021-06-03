Kahramanmaraşlılar Kurbanı Hijyenik Ortamda Kesecek - Son Dakika

İstanbul da yaşayan Kahramanmaraşlılar "TÜRKOĞLU DERNEĞİ Kurban 2021 Organizasyonuyla" güvenilir, sağlıklı ve hijyenik tesiste yemek ikramlı kesecek. Kurban organizasyonunda kesim sırasında sabah kahvaltısı, öğle yemeği Maraş Dondurması ve Baklava ikramları TÜRKOĞLUDER tarafından karşılanacak. Kesilen kurbanlar elektronik sistemler ile 5 dakika gibi kısa sürede paylara ayrılarak poşetlenip kurban sahiplerine teslim edilecek. Dernek yönetimi bu yıl kurban organizasyonunda arzu edenlere kurbanlarını dışarıda kendi imkânlarıyla kesme imkânı da sunuyor.

"TÜRKOĞLUDER DE KURBAN KESİMİ ÖĞRENCİLERE BURS'A DÖNÜŞÜYOR…"

Türkoğluder Başkanı Cafer Parlak: İstanbul da yaşayan biz Kahramanmaraşlılar başta olmak üzere Kurban Bayramında kurbanlarını kesecek olanların kurbanlık canlı tartımı ve listeler fotoğrafları bayrama 1 ay kala pay sahipleriyle paylaşılacaktır. Geçtiğimiz seneki organizasyonda tatlı ve dondurma ikramında bulunmuştuk. Orada gördük ki şehir merkezinden uzakta pay sahipleri sıra beklerken sıcak yemek ihtiyaç olduğunu tespit ettik bu sene kesim günlerinde sıcak yemek, tatlı, dondurma ve paketlemeyi dernek olarak üstlendik. Cenab-ı Allah hayırlı eylesin. Kurban organizasyonumuza katılmakla iki hayırlı iş yapıyorlar. Hem kurban kesiyor hemde derneğimizin öğrencilerine burs fonu oluşturulmasına vesile oluyorlar. Kurban organizasyonuyla elde edilen gelir burs fonumuza aktarılıyor.