Kahramanmaraşlıları 2 ton zayıflattılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraşlıları 2 ton zayıflattılar - Son Dakika

Kahramanmaraşlıları 2 ton zayıflattılar

6 saat önce

Kahramanmaraşlıları 2 ton zayıflattılar KAHRAMANMARAŞ'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde açılan 'Obezite Merkezi\

Kahramanmaraşlıları 2 ton zayıflattılar

KAHRAMANMARAŞ'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde açılan 'Obezite Merkezi\

Kahramanmaraşlıları 2 ton zayıflattılar

Necip Fazıl Kısakürek, Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:10 Kaynak: DHA
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