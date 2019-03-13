Kahramanmaraşlıların Altın Değeri: Cemal Özdemir

" İstanbul da her hafta bir 'Kahramanmaraşlı Altın Değerimiz'i planlı programlar çerçevesinde ziyaret ediyoruz. Maraş Gezgin ekibi olarak ziyaret sebebimiz şehrimizin altın değerlerini şehrimiz insanlarıyla tanıştırmak ve daha yakından tanımaktır."

İstanbul da bu hafta Maraş Gezgin by Eyüp Kadir Kılcı ekibi Ak Parti İstanbul eski İl Başkan Yardımcılarından, 2011 yılında Ak Parti'den İstanbul 3.Bölgeden milletvekili adayı olan ve az farkla kazanamaması sonrasında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığına getirilen "Kahramanmaraşlı Altın Değerlerimiz" CEMAL ÖZDEMİR'i ziyaret etti.

İstanbul büyük şehir belediyesi iştirakler dairesi eski başkanı CEMAL ÖZDEMİR ile planladığımız tarihte görüştük. Kahramanmaraş'ın altın değeri Cemal Özdemir beyle İstanbul'da Kahramanmaraş ve sivil toplumu, şehrin yetişmiş altın yıldızları ve birlikte başarılı olmanın özünde sohbet ettik. Değerli başkanımız ile siyasette konuştuk, iş dünyası ve dernekleri, vakıflaşmayı da konuştuk. Sektöründe başarılı aile işletmesi plastik ürünler sektöründe faaliyet gösteren şirketini de, iş dünyası ve eğitim alanında stk'ları da konuştuk. Kahramanmaraş dernekçiliğinden sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticilerine kadar birçok önemli konu başlığında zengin içerikli bir görüşme oldu.

Başkanımız Cemal Özdemir'e milletvekili adaylığı süreciyle destek amaçlı kurulan Kahramanmaraş Fayda Platformunu konuşmasak olmazdı. Platform dernekleri başarılı seçim çalışmalar neticesinde İBB İştirakler Daire başkanı olma sürecini de elbette konuştuk. Başkan o günleri konuşurken duygulandı. Şehrin insanları bilhassa İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimiz yoğun çaba sarf etti, nasip değilmiş seçilemedik. Buradan sizlerin aracılığıyla hemşehrilerimize teşekkür ediyorum dedi. Milletvekili olamadık. İBB Daire Başkanı olduk. İmkanlarımızla hemşehrilerimizin yanında olmaya çaba gösterdik. Elbette imkanlar el verseydi her talebe olumlu cevap vermek isterdik. Gönüllere dokunmaya çalıştık, dedi.

Başkanımızla siyasette konuştuk…

Başkan Özdemir; Şimdi önümüzde mahalli idareler seçimleri var. Seçimlerde öncelikli hedefimiz İstanbul'un tüm ilçelerinde belediye başkanlıklarını kazanabilmektir. Kazanabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Esnaf ve ev sohbetlerine katılıyoruz, yağmur ve çamur demeden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi çalışma yapıyoruz. Ak parti teşkilatımızla girilmedik sokak, varılmadık hane bırakmadan çalışıyoruz. Başarılı çalışmalarımızın neticesinde de Allah'ın izniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna T.B.M.M. eski başkanımız "Binali Yıldırım'la birlikte birçok ilçede arkadaşlarımızı belediye başkanı yapacağız inşallah dedi."

İstanbul da yerel seçimlerin son safhasında değerli vaktini bize ayıran ve öğle yemeğinde bizi kabul eden şehrimizin altın değerine teşekkür ediyoruz. Şehrimizin nice Altın Değerler yetiştirmesi dileğiyle Maraş Gezgin ekibi olarak bir başka Altın Değerimiz ile buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.

Değerli gazeteci ağabey, abla, kardeşim ve dost İstanbul da hiç yapılmayan bir haberi yaptık. Uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığı yapan sn. Cemal Özdemir ağabeyimizi ziyaret ettik. Ziyaretimizi sizler için yazdık. Manşetten desteğinizi bekleriz. Destek bekleriz çünkü siz basın ve medya dostlarımız sayesinde "Kahramanmaraş'ın Altın Değerleri" var olacak. Desteğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı işler, hayırlı çalışmalar dilerim.