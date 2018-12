Kahramanmaraşspor - Aytemiz Alanyaspor: 2-1

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Hakan Ceylan , Utku Tunavelioğlu, Kemal ElmasKAHRAMANMARAŞSPOR: Emrah - Safa Al, Burak Can Kunt, Hurşit(Dk.90 Ebubekir Berke), İbrahim, Yusuf Emre , Burak Şamil Bolat , Lider, İsa, Mehmet Fırat(Dk.68 Süleyman), Civar(Dk.81 Emin)AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar - Isaac Sackey (Dk.46 Taha), Merih, Ceyhun , Ioannis Maniatis(Dk.69 Lucas Martin Villafanez), Bobo Kaan , Mayele Fabrice Nskala, Welinton, Cenk AhmetGOLLER: Dk.61 Burak Can Kunt, Dk.89 İbrahim ( Kahramanmaraşspor ) - Dk.79 Deyvison Rogerio Da Silva SARI KARTLAR: Mehmet Fırat (Kahramanmaraşspor) - Ioannis Maniatis (Aytemiz Alanyaspor) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçı kendi sahasında 7-2 kazanan Aytemiz Alanyapor, bu skorla kupada adını bir üst tura yazdırdı.61'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Burak Can Kunt, serbest vuruştan ceza sahasına ortalanan topu kaleye göndererek maçın ilk golünü attı: 1-079'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Bobo, ceza sahasındaki karambolde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-189'uncu dakikada Kahramanmaraşspor'dan Lider'in ceza sahasına ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen İbrahim, maçın skorunu belirledi: 2-1Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.