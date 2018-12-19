Kahramanmaraşspor - Aytemiz Alanyaspor: 2-1

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Hakan Ceylan
, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas
KAHRAMANMARAŞSPOR: Emrah
- Safa Al, Burak Can
Kunt, Hurşit(Dk.90 Ebubekir Berke), İbrahim, Yusuf Emre
, Burak Şamil Bolat
, Lider, İsa, Mehmet Fırat(Dk.68 Süleyman), Civar(Dk.81 Emin)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar - Isaac Sackey (Dk.46 Taha), Merih, Ceyhun
, Ioannis Maniatis(Dk.69 Lucas Martin Villafanez), Bobo
, Kaan
, Mayele Fabrice Nskala, Welinton, Cenk Ahmet
GOLLER: Dk.61 Burak Can Kunt, Dk.89 İbrahim (Kahramanmaraşspor
) - Dk.79 Deyvison Rogerio Da Silva
(Aytemiz Alanyaspor
)
SARI KARTLAR: Mehmet Fırat (Kahramanmaraşspor) - Ioannis Maniatis (Aytemiz Alanyaspor) TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, Ziraat Türkiye Kupası
5'inci Tur rövanş maçında Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçı kendi sahasında 7-2 kazanan Aytemiz Alanyapor, bu skorla kupada adını bir üst tura yazdırdı.
61'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Burak Can Kunt, serbest vuruştan ceza sahasına ortalanan topu kaleye göndererek maçın ilk golünü attı: 1-0
79'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Bobo, ceza sahasındaki karambolde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
89'uncu dakikada Kahramanmaraşspor'dan Lider'in ceza sahasına ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen İbrahim, maçın skorunu belirledi: 2-1
Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.