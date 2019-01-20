Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraşspor - Bandırmaspor Baltok: 2-1

Kahramanmaraşspor - Bandırmaspor Baltok: 2-1

15 dakika önce

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Alper Uslu, Ahmet DeveciKAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Hurşit, Cerem Talha (Dk. 81 İbrahim), Yasin, Yusuf Emre Kasal, Zeki, Aziz, Lider (Dk. 83 Mehmet Fırat Demir), Oğuz, Ethem Ercan, Fatih Kamacı (Dk.

Kahramanmaraşspor - Bandırmaspor Baltok: 2-1, System.String[]


STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Alper Uslu, Ahmet Deveci

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Hurşit, Cerem Talha (Dk. 81 İbrahim), Yasin, Yusuf Emre Kasal, Zeki, Aziz, Lider (Dk. 83 Mehmet Fırat Demir), Oğuz, Ethem Ercan, Fatih Kamacı (Dk. 58 Süleyman)

BANDIRMASPOR BALTOK: Zülküf - Samet, Yusuf Akyel, Ömer Faruk (Dk. 60 Haluk), Doğan Can (Dk. 60 Timur), Mehmet Gürkan Öztürk (Dk. 75 Mustafa), Rıza, Şevket, Taner, Deniz, Fatih Kıran

GOLLER: Dk. 60 Yasin, Dk. 71 Cerem (Kahramanmaraşspor) - Dk. 90 Haluk (Bandırmaspor Baltok)

SARI KARTLAR: Zeki (Kahramanmaraşspor) - Ömer Faruk, Mehmet Gürkan, Haluk (Bandırmaspor Baltok)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 18'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor Baltok'u 2-1 yendi.

60'ıncı dakikada Kahramanmaraşspor'dan Aziz'in sol kanattan ceza sahasına girerek rakibini çalımladıktan sonra ortaladığı topu Yasin kafasıyla kaleye gönderdi: 1-0.

71'inci dakikada kornerden ceza sahasına atılan topu Cerem Talha ayağı ile ağlarla buluşturdu: 2-0.

90'ıncı dakikada Bandırmaspor Baltok'dan Haluk, ceza sahasına ortalanan meşin yuvarlağı kaleye göndermeyi başardı: 2-1.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:12 Kaynak: DHA

Yusuf Emre, Fatih, Kahramanmaraşspor, Spor
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