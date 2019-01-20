Kahramanmaraşspor - Bandırmaspor Baltok: 2-1

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Alper Uslu, Ahmet Deveci
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Hurşit, Cerem Talha (Dk. 81 İbrahim), Yasin, Yusuf Emre
Kasal, Zeki, Aziz, Lider (Dk. 83 Mehmet Fırat
Demir), Oğuz, Ethem Ercan
, Fatih
Kamacı (Dk. 58 Süleyman)
BANDIRMASPOR BALTOK: Zülküf - Samet, Yusuf Akyel, Ömer Faruk (Dk. 60 Haluk), Doğan Can (Dk. 60 Timur), Mehmet Gürkan
Öztürk (Dk. 75 Mustafa), Rıza, Şevket, Taner, Deniz, Fatih Kıran
GOLLER: Dk. 60 Yasin, Dk. 71 Cerem (Kahramanmaraşspor
) - Dk. 90 Haluk (Bandırmaspor Baltok)
SARI KARTLAR: Zeki (Kahramanmaraşspor) - Ömer Faruk, Mehmet Gürkan, Haluk (Bandırmaspor Baltok) TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'un 18'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor Baltok'u 2-1 yendi.
60'ıncı dakikada Kahramanmaraşspor'dan Aziz'in sol kanattan ceza sahasına girerek rakibini çalımladıktan sonra ortaladığı topu Yasin kafasıyla kaleye gönderdi: 1-0.
71'inci dakikada kornerden ceza sahasına atılan topu Cerem Talha ayağı ile ağlarla buluşturdu: 2-0.
90'ıncı dakikada Bandırmaspor Baltok'dan Haluk, ceza sahasına ortalanan meşin yuvarlağı kaleye göndermeyi başardı: 2-1.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.