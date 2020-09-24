Kahramanmaraşspor'da 3 kişi de koronavirüs çıktı

Kahramanmaraşspor'da, Erzincan deplasmanı öncesi yapılan koronavirüs testinde, teknik direktör, futbolcu ve masör olmak üzere 3 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, Cumartesi günü Erzincan'da Anagold 24Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Kahramanmaraşspor yönetimi ve futbolculara İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs testi yapıldı. Sonuçlar bugün açıklandı ve teknik direktör Sinan Yücer ile bir futbolcu ve masörün Covid-19 testi pozitif çıktı.