Kahramanmaraşspor'da 3 kişi de koronavirüs çıktı - Son Dakika

Kahramanmaraşspor'da 3 kişi de koronavirüs çıktı

Kahramanmaraşspor'da, Erzincan deplasmanı öncesi yapılan koronavirüs testinde, teknik direktör, futbolcu ve masör olmak üzere 3 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.

Kahramanmaraşspor'da 3 kişi de koronavirüs çıktı, System.String[]

Kahramanmaraşspor'da, Erzincan deplasmanı öncesi yapılan koronavirüs testinde, teknik direktör, futbolcu ve masör olmak üzere 3 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, Cumartesi günü Erzincan'da Anagold 24Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Kahramanmaraşspor yönetimi ve futbolculara İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs testi yapıldı. Sonuçlar bugün açıklandı ve teknik direktör Sinan Yücer ile bir futbolcu ve masörün Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, test sonuçları pozitif çıkan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavilerine başlandığı ve karantina altında olduklarını söyledi.

Kahramanmaraşspor, Teknik Direktör, Koronavirüs, Futbolcu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kahramanmaraşspor'da 3 kişi de koronavirüs çıktı - Son Dakika Spor

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