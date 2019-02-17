Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraşspor - Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Kahramanmaraşspor - Darıca Gençlerbirliği: 1-0

1 saat önce

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Aykut Küçük, Boran TurhanKAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak, Talha (Dk.71 Oğuz), Efe, Yasin, Yusuf Emre, Fatih (Dk.81 Servan), Aziz (Dk.89 Süleyman), Ethem Ercan, Mehmet Fırat, FatihDARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Emre - Ahmet, Ramazan, Mustafa (Dk.

Kahramanmaraşspor - Darıca Gençlerbirliği: 1-0, System.String[]


STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Aykut Küçük, Boran Turhan

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak, Talha (Dk.71 Oğuz), Efe, Yasin, Yusuf Emre, Fatih (Dk.81 Servan), Aziz (Dk.89 Süleyman), Ethem Ercan, Mehmet Fırat, Fatih

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Emre - Ahmet, Ramazan, Mustafa (Dk.65 Muhammed Oğuzhan), Emre, Salih, Tuncay, Halil İbrahim, Emrah, Veysel, Oktay (Dk.78 Mert)

GOL: Dk.10 Yasin (Kahramanmaraşspor

SARI KARTLAR: Talha, Mehmet Fırat, Fatih, Süleyman (Kahramanmaraşspor) - Oktay (Darıca Gençlerbirliği)

KIRMIZI KART: Dk.40 Ethem Ercan

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 22'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

10'uncu dakikada Kahramanmaraşspor'dan Yasin, ceza sahasına ortalanan topu kaleye gönderdi: 1-0.

40'ıncı dakikada korner atışı sırasında Darıca Gençlerbirliği'nden Emrah yerde kalınca maçın orta hakemi Kahramanmaraşspor'dan Ethem Ercan'ı kırmızı kart göstererek saha dışına gönderdi.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:08 Kaynak: DHA

Fatih, Darıca Gençlerbirliği, Kahramanmaraşspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyanet, Sigarayla İlgili Tartışmalara Son Noktayı Koydu: Haram Biber Görünümlü Limon, Görenleri Hayrete Düşürdü

Liseli Kızı Kaçırıp Dehşeti Yaşatan Sapığın Savunması Pes Dedirtti Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:25:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraşspor - Darıca Gençlerbirliği: 1-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]