Kahramanmaraşspor - Fethiyespor: 0-0

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Samet ÖzkulKAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Burak Can Kunt, Hurşit, Yasin, Servan, Burak Şamil Bolat(Dk.42 İsa), Zeki(Dk.3 Fatih), Aziz, Lider, Oğuz, AytürkFETHİYESPOR: Übeyd- Recep, Alper Sürücü, Erdi, Alper Önal(Dk.79 Anıl), Cumhur, Sefa, Yakup(Dk.





STAT: 12 Şubat



HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Samet Özkul



KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Burak Can Kunt, Hurşit, Yasin, Servan, Burak Şamil Bolat(Dk.42 İsa), Zeki(Dk.3 Fatih), Aziz, Lider, Oğuz, Aytürk



FETHİYESPOR: Übeyd- Recep, Alper Sürücü, Erdi, Alper Önal(Dk.79 Anıl), Cumhur, Sefa, Yakup(Dk.90 Burak Koyuncu), Alican, Medeni, Abdullah



SARI KARTLAR: Servan, Lider, İsa, Cerem (Kahramanmaraşspor) Cumhur, Alper Sürücü (Fethiyespor)



TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 26'ncı haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.



42'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Burak Şamil Bolat, rakip oyuncu ile girdiği müsabakada sakatlandı. İlk müdahalesi kulüp doktoru tarafından yapılan Bolat, daha sonra sahada hazır bekletilen ambulansla hastaneye götürüldü.



Karşılaşma, 0-0 berabere sona erdi.



- Kahramanmaraş

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