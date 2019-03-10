Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraşspor - Fethiyespor: 0-0

Kahramanmaraşspor - Fethiyespor: 0-0

10 dakika önce

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Samet ÖzkulKAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Burak Can Kunt, Hurşit, Yasin, Servan, Burak Şamil Bolat(Dk.42 İsa), Zeki(Dk.3 Fatih), Aziz, Lider, Oğuz, AytürkFETHİYESPOR: Übeyd- Recep, Alper Sürücü, Erdi, Alper Önal(Dk.79 Anıl), Cumhur, Sefa, Yakup(Dk.

Kahramanmaraşspor - Fethiyespor: 0-0, System.String[]


STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Samet Özkul

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Burak Can Kunt, Hurşit, Yasin, Servan, Burak Şamil Bolat(Dk.42 İsa), Zeki(Dk.3 Fatih), Aziz, Lider, Oğuz, Aytürk

FETHİYESPOR: Übeyd- Recep, Alper Sürücü, Erdi, Alper Önal(Dk.79 Anıl), Cumhur, Sefa, Yakup(Dk.90 Burak Koyuncu), Alican, Medeni, Abdullah

SARI KARTLAR: Servan, Lider, İsa, Cerem (Kahramanmaraşspor)  Cumhur, Alper Sürücü (Fethiyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 26'ncı haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.

42'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Burak Şamil Bolat, rakip oyuncu ile girdiği müsabakada sakatlandı. İlk müdahalesi kulüp doktoru tarafından yapılan Bolat, daha sonra sahada hazır bekletilen ambulansla hastaneye götürüldü.

Karşılaşma, 0-0 berabere sona erdi.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:46 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankaragücü Yönetimi Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın Ailelerine Ev Alacak Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 2-1'le Geçti

Manisa Temsilcisi Akhisarspor, Ligde Dipten Kurtulamadı Emre Aşık'tan Boşanma Davası Açtığı Eşi Yağmur Aşık'a Ağır Suçlama: Fuhuştan Sabıkalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 16:56:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraşspor - Fethiyespor: 0-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]