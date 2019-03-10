Kahramanmaraşspor - Fethiyespor: 0-0
10 dakika önce
STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Samet ÖzkulKAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Burak Can Kunt, Hurşit, Yasin, Servan, Burak Şamil Bolat(Dk.42 İsa), Zeki(Dk.3 Fatih), Aziz, Lider, Oğuz, AytürkFETHİYESPOR: Übeyd- Recep, Alper Sürücü, Erdi, Alper Önal(Dk.79 Anıl), Cumhur, Sefa, Yakup(Dk.
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Samet Özkul
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Burak Can Kunt, Hurşit, Yasin, Servan, Burak Şamil Bolat(Dk.42 İsa), Zeki(Dk.3 Fatih), Aziz, Lider, Oğuz, Aytürk
FETHİYESPOR: Übeyd- Recep, Alper Sürücü, Erdi, Alper Önal(Dk.79 Anıl), Cumhur, Sefa, Yakup(Dk.90 Burak Koyuncu), Alican, Medeni, Abdullah
SARI KARTLAR: Servan, Lider, İsa, Cerem (Kahramanmaraşspor) Cumhur, Alper Sürücü (Fethiyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 26'ncı haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.
42'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Burak Şamil Bolat, rakip oyuncu ile girdiği müsabakada sakatlandı. İlk müdahalesi kulüp doktoru tarafından yapılan Bolat, daha sonra sahada hazır bekletilen ambulansla hastaneye götürüldü.
Karşılaşma, 0-0 berabere sona erdi.
- Kahramanmaraş
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:46 Kaynak: DHA
Ankaragücü Yönetimi Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın Ailelerine Ev Alacak
Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 2-1'le Geçti
Manisa Temsilcisi Akhisarspor, Ligde Dipten Kurtulamadı
Emre Aşık'tan Boşanma Davası Açtığı Eşi Yağmur Aşık'a Ağır Suçlama: Fuhuştan Sabıkalı