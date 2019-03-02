Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraşspor - Menemen Belediyespor: 4-1

Kahramanmaraşspor - Menemen Belediyespor: 4-1

1 saat önce

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Selim Özen, Barış Çiçeksoyu, İsa DoğanlarKAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Burak (Dk.87 Fatih Kamacı), Talha, Yasin, Yusuf Emre, Fatih Çiplak, Servan (Dk.73 Zeki), Aziz (Dk.78 Mehmet Fırat),Şamil, Lider, OğuzMENEMEN BELEDİYESPOR: Necati- Veli, Taşkın, Mustafa Şen, Umut (Dk.

Kahramanmaraşspor - Menemen Belediyespor: 4-1, System.String[]


STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Selim Özen, Barış Çiçeksoyu, İsa Doğanlar

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Burak (Dk.87 Fatih Kamacı), Talha, Yasin, Yusuf Emre, Fatih Çiplak, Servan (Dk.73 Zeki), Aziz (Dk.78 Mehmet Fırat),Şamil, Lider, Oğuz

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati- Veli, Taşkın, Mustafa Şen, Umut (Dk.58 Ali), Semih, Mahmut (Dk.69 Tayfun), Ercan, Hüseyin, Mustafa Çeçenoğlu (Dk.64 Okan), Rıdvan

GOLLER: Dk.9 Yasin, Dk.53 Aziz, Dk.86 Burak, Dk.87 Talha (Kahramanmaraşspor) - Dk.76 Ali (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Burak, Aziz, Zeki, Lider, Aytürk (Kahramanmaraşspor)  Mustafa Şen, Okan (Menemen Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 24'üncü haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Menemen Belediyespor'u 4-1-mağlup etti.

9'uncu dakikada Kahramanmaraşspor'dan Oğuz'un ceza alanına gönderdiği topu Yasin şık bir vuruşla kaleye gönderdi: 1-0.

53'üncü dakikada orta sahadan gönderilen pasla buluşan Aziz topu kaleci Necati'nin üzerinden filelere yolladı: 2-0.

76'ncı dakikada Rıdvan'ın pasıyla ceza alanında buluşan Ali'nin vuruşu ağlara gitti: 2-1.

86'ncı dakika Burak, ceza sahasında rakibini geçerek topu kaleyle buluşturdu: 3-1.

87'nci dakikada orta sahadan gelişen Kahramanmaraşspor atağında Taha topu önünde bulur bulmaz kaleye yöneldi ve şık bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 4-1.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:38 Kaynak: DHA

Mehmet Fırat, Mustafa Şen, Menemen Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Spor
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