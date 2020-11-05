Kahramanmaraşspor-Somaspor: 2-0

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Yakup Özhan, Emrah Akkaya, Batuhan Bıyıklı

KAHRAMANMARAŞSPOR: Ahmet, Erdi(Dk.32 Sefa), Halil, Hüseyin(Dk.60 Gökhan), Emin, Eren Taşkın(Dk.60 Recep), Erdem, Yakup(Dk.88 İbrahim), İsa(Dk.60 Mert), Talha, İsmetSOMASPOR: Yusuf, Erkul(Dk.85 Özcan), Muhammed(Dk.65 Emre Tekin), Eren Yeşil(Dk.65 Uğur), Abdullah, Mustafa, Burak(Dk.65 Özcan), Ali(Dk.85 Oğuzhan), Yasin, Armağan, KadirGOLLER: Dk.19 Yakup, Dk.73 Recep (Kahramanmaraşspor)SARI KARTLAR: Hüseyin, İbrahim (Kahramanmaraşspor) Erkul, Mustafa (Somaspor)

TFF Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda sahasında konuk ettiği TFF Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Somaspor'u 2-0 mağlup etti.19'uncu dakikada Kahramanmaraşspor'dan Yakup, rakip ceza sahasına ortalanan topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-073'üncü dakikada Kahramanmaraşspor'dan Recep, ceza sahasında buluştuğu meşin yuvarlağı sert bir şutla kaleye göndererek maçın skorunu belirledi. 2-0

Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Kahramanmaraşspor, kupada 4'üncü tura yükseldi.

- Kahramanmaraş