Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş’ta balık tutmak isterken hayatını kaybetti

07.04.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde balık tutmak için gittiği gölette kaybolan emekli polis Faruk Seringeç’ten acı haber geldi. Ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

GÖLETTE KAYBOLAN EMEKLİ POLİS İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde balık tutmak için gittiği gölette kaybolan emekli polis Faruk Seringeç’ten acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre olay, Yeşilyurt Mahallesi sınırlarında bulunan Kesik Baraj Göleti’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Arkadaşıyla birlikte balık tutmak amacıyla gölet çevresine giden Seringeç, bir süre sonra arkadaşının yanından ayrıldı. Kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

DALGIÇ EKİPLERİ CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölet ve çevresinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında, itfaiye bünyesindeki dalgıç ekipleri aktif rol aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık bir saat sonra Faruk Seringeç’in cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Seringeç’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan olay, bölgede büyük üzüntüye neden olurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Jandarma, Yerel, Maraş, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 11:13:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.