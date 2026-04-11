Kahramanmaraş’ta ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu
11.04.2026 14:20
Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak büyük hasara yol açtı. Tek taraflı kazada araç refüje çıkarak ağaçlara ve aydınlatma direğine çarparken, genç sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Hasancıklı Mahallesi istikametinden Kavlaklı Mahallesi yönüne seyir halinde olan 46 AIH 145 plakalı otomobilin sürücüsü 17 yaşındaki Muhammed E.T., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kısa sürede savrularak orta refüje çıktı.

AĞAÇLARA VE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Savrulan otomobil, refüjde bulunan iki ağaca çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle araçta ciddi hasar meydana gelirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

YARALI SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Muhammet Özer

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Trafik, Yerel, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
