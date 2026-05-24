Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı
24.05.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Dağlıca Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçta sıkışan 4 yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Dağlıca Mahallesi’nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Özer idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan yaralıların sıkıştığı belirlenirken, ekipler bölgede hızlı şekilde kurtarma çalışması başlattı.

Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı

ARAÇTA SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, takla atan otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucunda araçta bulunan 4 kişi bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli yoğunluk yaşanırken, ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Tek taraflı kazanın ardından araçta büyük çaplı hasar meydana geldi. Otomobilin bulunduğu yerden kaldırılması için ekipler çalışma yürüttü. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Yetkililer, sürücüleri özellikle dikkatli seyretmeleri ve yol şartlarına uygun hızla ilerlemeleri konusunda uyardı.

Haber: Muhammet Özer

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı
Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı
Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2’si ağır, 3 yaralı Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:32
Bayramda plan yapanlar dikkat Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 10:32:57. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.