Kahramanmaraşta otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kılıçdaroğlu'ndan Tank Palet Fabrikası açıklaması: 50 milyon doları buldum

İşsizlik Fonu patronlara 8,8 milyar; işsizsizlere ise 5,8 milyar TL ödedi