Kahramanmaraş’ta ticari araç kanala uçtu: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş’ta ticari araç kanala uçtu: 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta ticari araç kanala uçtu: 4 kişi yaralandı
24.05.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Çoğulhan yolu üzerinde kontrolden çıkan ticari araç yol kenarındaki kanala savruldu. Kazada araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç kanala uçtu. Kazada araç içinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavi altına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Çoğulhan yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan yaralıların kurtarılması için ekipler bölgede çalışma başlattı.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kanala savrulan ticari araçta sıkışan yaralılara müdahale etti. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu araç içerisinde bulunan 4 kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, araçta hasar meydana geldiği öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ticari aracın kanala uçmasıyla sonuçlanan kazanın ardından ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yetkililer, sürücüleri özellikle yol şartlarına dikkat etmeleri ve hız kurallarına uymaları konusunda uyardı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraş’ta ticari araç kanala uçtu: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı
Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı
Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2’si ağır, 3 yaralı Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı

10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 10:41:47. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta ticari araç kanala uçtu: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.