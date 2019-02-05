Son Dakika Haberleri: Kahramaraş'ta Ateşli Silah Taşımak Bir Haftalığına Yasaklandı

Kahramaraş'ta Ateşli Silah Taşımak Bir Haftalığına Yasaklandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlamaları kapsamında tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması yarından itibaren bir haftalığına yasaklandı.

Kahramaraş'ta Ateşli Silah Taşımak Bir Haftalığına Yasaklandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlamaları kapsamında tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması yarından itibaren bir haftalığına yasaklandı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için, 06-12 Şubat 2019 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklanmıştır. Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacaktır"denildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:02 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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