Kahreden görüntü! Soğuk havaya dayanamayan kuş donmuş halde ağaçta asılı bulundu - Son Dakika
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Kahreden görüntü! Soğuk havaya dayanamayan kuş donmuş halde ağaçta asılı bulundu

20.03.2022 15:53

Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü. Bölgedeki hayvanlar ise bu soğuktan en çok etkilenen canlılar oldu. Bir kuşun ağaca yapışık bir şekilde donduğu görüntüler hüzün yarattı.

Erzurum'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hava sıcaklığının da mevsim normallerinin altına düşmesine neden oldu. Yakutiye ilçesi Terminal Mahallesi'nde bir ağaçta asılı durumdaki kuş görenleri şaşırttı. Ayağı ağaca yapışık halde asılı kalan kuşun donarak öldüğü tahmin ediliyor.

Soğuk havanın etkisiyle donan kuş ağaçta asılı kaldı

"SOĞUK HAVA YABAN HAYATINI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, "Kuş ağaçta donmuş. İki gündür etkili olan kar, yaban hayatı da olumsuz olarak etkiledi" dediler.

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Yakutiye, Erzurum, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahreden görüntü! Soğuk havaya dayanamayan kuş donmuş halde ağaçta asılı bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahreden görüntü! Soğuk havaya dayanamayan kuş donmuş halde ağaçta asılı bulundu - Son Dakika
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