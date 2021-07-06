Kahreden haber! 23 yaşındaki genç esnaf dükkanda kendini astı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde esnaflık yapan bir gencin, iş yerinde kendisini asması büyük üzüntüye neden oldu. İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi 3004. Sokak'ta esnaflık yapan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan S.(23), iş yerinde kendini astı.

SAĞLIK EKİPLERİ ULAŞTIĞINDA ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Gökhan S.'yi hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde genç esnafın hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan S.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.