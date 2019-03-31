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Kahreden Haber Az Önce Geldi !

1 saat önce

Mardin'in Derik ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 10 yaşındaki Ömer Azak'ı bulmak için başlatılan arama çalışmalarında derede boğulmuş şekilde cansız bedenine ulaşıldı.

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Mardin'in Derik ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 10 yaşındaki Ömer Azak'ı bulmak için başlatılan arama çalışmalarında derede boğulmuş şekilde cansız bedenine ulaşıldı. Derik ilçesi Dumanlı Mahallesinde oturan Ömer Azak, dün öğle sıralarında evden oynamak için dışarı çıktı. Azak, eve dönmeyince aile mahallede arama çalışması yaptı ancak, çocuk bulunamadı. Bunun üzerine aile saat 16.00'da durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ilçede arama çalışması yaparken, belediye hoparlöründen çocuğun eşkalı verilerek kayıp olduğu anons edildi. Arama çalışmaları sırasında jandarma ekiplerine Mardin AFAD ekipleri de destek verdi. İlçede en son Dumanlı Mahallesinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan çocuğun, dereye düşme ihtimali üzerine de o bölgede arama çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sonucunda Derik Böğrek köyü 6'ıncı kilometresinde Ömer Azak'ın derede boğulmuş vaziyette cansız bedeni bulundu.

(Bilal Bedir/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:16 Kaynak: İHA

Jandarma, Mardin, Derik, Güncel
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