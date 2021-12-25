Üye Girişi
Kahreden kaza! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu - Son Dakika

Kahreden kaza! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu

25.12.2021 12:22
Kahreden kaza! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 1 ay önce askerden gelen 21 yaşındaki Belya Selçuk, tüfekle oynarken kazara seken kurşunun isabet etmesiyle, annesi Havva Selçuk'u vurarak ölümüne neden oldu.

Eğirdir'de oturan Havva Selçuk, 1 ay önce askerden gelen oğlu Belya Selçuk ile Senirkent ilçesinde yaşayan kızının evine misafirliğe gitti. Saat 20.00 sıralarında eniştesine ait av tüfeğiyle oynayan Belya Selçuk, kazara tetiğe dokundu.

KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan saçmalar, Havva Selçuk'a isabet etti. Başından vurulan Havva Selçuk, hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Belya Selçuk'u gözaltına aldı.

Son dakika haberleri! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu

DAMADI VE 3 ÇOCUĞU DA EVDEYDİ

5 çocuk annesi Havva Selçuk'un cenazesi ise incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın yaşandığı anda evde Havva Selçuk'un 3 çocuğu ile damadının da bulunduğu bildirildi.

YORUMLAR
500

Senirkent, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kahreden kaza! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu - Son Dakika


İki eşli adamla birlikteydi! Adam resmi nikahlı olan eşiyle barışınca kendini sokakta buldu İki eşli adamla birlikteydi! Adam resmi nikahlı olan eşiyle barışınca kendini sokakta buldu         
12:24
Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuğun babasını işten kovdular Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuğun babasını işten kovdular         
12:13
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada         
12:07
Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı         
12:05
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54

Son Dakika Haberleri
12:22 Kahreden kaza! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu
12:15 Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi
12:13 Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuğun babasını işten kovdular
12:07 İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı
12:07 Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı: DNA'mızı bozdu!
12:06 İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada
12:05 Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı
12:02 Türk-İş'ten 'fahiş fiyat' genelgesi! "Aynı hızla düşmeli!!
11:46 İnci Pastanesi'nden taklitçilerine Google davası
11:41 Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 12:28:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kahreden kaza! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement