Kahreden kazada baba da hayatını kaybetti - Son Dakika

Kahreden kazada baba da hayatını kaybetti

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlaması sonucu hayatını kaybeden 3 aylık çocuğun ardından baba da tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kaza, Genç ilçesi Yadin Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Sarısaman köyünden merkeze doğru seyir halinde olan Nazım Saçık kontrolündeki 34 TD 6252 plakalı araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada araç içinde bulunan 4 kişi yaralanırken, 3 aylık olduğu öğrenilen Ceren Saçık olay hayatını kaybetti. İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alınırken, baba Nazım Saçık da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.