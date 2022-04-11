Kahreden olay! AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahreden olay! AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti

11.04.2022 18:43
Kahreden olay! AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesindeki bir AVM'nin 3. katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Şehitkamil ilçesindeki bir AVM'de hamile olduğu öğrenilen Sevgi Alkayış (28), AVM'nin üçüncü katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düştü. Genç kadın ağır yaralanırken, AVM içerisinde büyük panik yaşandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve AVM yetkililerince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili intihar şüphesi üzerine durulurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti
AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti
AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti
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Şehitkamil, İntihar, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahreden olay! AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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