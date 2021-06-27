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Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı - Son Dakika

Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı

27.06.2021 17:33
Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve 1 görevlinin şehit olduğu yangınla ilgili detaylar ortaya çıktı. Buna göre yangına ilk müdahale eden ekip arasında yer alan Görkem Hasdemir'in ters eden rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kalarak can verdiği öğrenildi.

Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine hızlı şekilde olay yerine giden itfaiye ekipleri, orman işçileri ve vatandaşların sayesinde, yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ancak Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yangınahavadan ve karadan müdahalesi sırasında geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (32) yaşamını yitirdi.

Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı

RÜZGARIN TERS ETMESİ CANINDAN ETTİ

Söndürme çalışmalarında şehit düşen Görkem Hasdemir'in, Beldibi Yangın İlk Müdahale Ekibi'nde görev yaptığı ve bugün çıkan yangına ilk müdahalede bulunan ekip arasında yer aldığı belirtildi. Hasdemir'in de yer aldığı 6 kişilik söndürme ekibinin, çalışmalar sırasında rüzgarın ters esmesi üzerine alevlerin arasında kaldığı, diğer arkadaşlarının alevlerin arasından çıkmayı başardığı öğrenildi.

Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı

HASDEMİR, 2 ÇOCUK BABASIYDI

Hasdemir'in Köyceğiz'in Gürpınar Mahallesi'nde yaşadığı, Ayşegül Gümüş Hasdemir'le 8 yıllık evli olduğu ve Kuzey (3) ile Deniz (8) isimli 2 çocuğu bulunduğu belirtildi. Köyceğiz'de marangozluk yapan Hasdemir'in, 10 yıldır yaz aylarında geçici orman işçisi olarak yangın söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı

CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Görev şehidi Görkem Hasdemir'in ve babası Savaş Hasdemir'in evlerinde üzüntü hakim. Acı haberi alan Hasdemir'in yakınları ile mesai arkadaşları, taziyeye ve aileye destek vermeye eve geldi. Hasdemir'in çocuklarının oynaması için evinin bahçesine kurduğu salıncakları görenler, gözyaşlarını tutamadı. Hasdemir'in cenazesinin yarın toprağa verileceği bildirildi.

Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı
Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı

Orman Genel Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı - Son Dakika


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