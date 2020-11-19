Kahta 02: 2-0

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xx), Arif Dilmeç (xx), Cemal Can Çakır (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Hayrullah (xxx), Kutay (xxx), Berkay (xx) (Dk. 90 Erkan), Anıl (xxx) (Dk. 86 Hakan Yakup), Cemal (xx) (Dk. 79 Murat Berkan xx), Yakup (xxx), Bülent (xxx), Fatih (xx) (Dk. 86 Turgay), İbrahim Ethem (xxx), Ali Han (xx) (Dk. 79 Serhat xx)KAHTA 02: Burak (x) - Salih (x), Mehmet Berber (xx), İsmail Karakaş (x), Erdi (x) (Dk. 38 Salihcan x), Mehmet Doğan (x) (Dk. 68 Serdar x), Caner (x) (Dk. 73 Ömer x), Ahmet Tuna (xx), İsmail Palta (x), Barış (xx), Hakan (x)GOLLER: Dk. 11 Yakup, Dk. 60 Anıl (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Cemal, Fatih, Anıl, Ali Han (Fethiyespor), Caner, İsmail, Salih (Kahta)

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı iki ekibinden Fethiyespor, evinde Kahta 02'yi 2-0 mağlup etti. Maçın 11'inci dakikasında Yakup'un golüyle öne geçip, ilk yarıyı bu skorla önde kapatan Fethiyespor, 60'ıncı dakikada Anıl'ın kaydetti golle 3 puana uzandı. Bu sonuçla Fethiyespor iç sahada 5'te 5 yapıp 17 puana ulaşırken, Kahta temsilcisi 12 puanda kaldı.

- Fethiye