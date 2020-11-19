Kahta 02: 2-0 - Son Dakika

Kahta 02: 2-0

19.11.2020 15:20
Kahta 02: 2-0, System.String[]

STAT: Fethiye İlçeHAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xx), Arif Dilmeç (xx), Cemal Can Çakır (xx)FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Hayrullah (xxx), Kutay (xxx), Berkay (xx) (Dk. 90 Erkan), Anıl (xxx) (Dk. 86 Hakan Yakup), Cemal (xx) (Dk. 79 Murat Berkan xx), Yakup (xxx), Bülent (xxx), Fatih (xx) (Dk.

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xx), Arif Dilmeç (xx), Cemal Can Çakır (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Hayrullah (xxx), Kutay (xxx), Berkay (xx) (Dk. 90 Erkan), Anıl (xxx) (Dk. 86 Hakan Yakup), Cemal (xx) (Dk. 79 Murat Berkan xx), Yakup (xxx), Bülent (xxx), Fatih (xx) (Dk. 86 Turgay), İbrahim Ethem (xxx), Ali Han (xx) (Dk. 79 Serhat xx)KAHTA 02: Burak (x) - Salih (x), Mehmet Berber (xx), İsmail Karakaş (x), Erdi (x) (Dk. 38 Salihcan x), Mehmet Doğan (x) (Dk. 68 Serdar x), Caner (x) (Dk. 73 Ömer x), Ahmet Tuna (xx), İsmail Palta (x), Barış (xx), Hakan (x)GOLLER: Dk. 11 Yakup, Dk. 60 Anıl (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Cemal, Fatih, Anıl, Ali Han (Fethiyespor), Caner, İsmail, Salih (Kahta)

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı iki ekibinden Fethiyespor, evinde Kahta 02'yi 2-0 mağlup etti. Maçın 11'inci dakikasında Yakup'un golüyle öne geçip, ilk yarıyı bu skorla önde kapatan Fethiyespor, 60'ıncı dakikada Anıl'ın kaydetti golle 3 puana uzandı. Bu sonuçla Fethiyespor iç sahada 5'te 5 yapıp 17 puana ulaşırken, Kahta temsilcisi 12 puanda kaldı.


- Fethiye

Fethiyespor, Ali Özer, Fethiye, Fatih, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kahta 02: 2-0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Messi ithamlardan dolayı isyanda: Barcelona'daki sorun olarak görülmekten bıktım Erdoğan'ın "Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz" sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşen dolar tekrar yükselişe geçti Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı 2 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedenini, sahile yürüyüşe giden vatandaşlar buldu Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir kazanç kapısı oldu
Azerbaycanlılardan Türkiye'ye teşekkür: Kardeş ülkenin bayrağını dalgalandırıyoruz Azerbaycanlılardan Türkiye'ye teşekkür: Kardeş ülkenin bayrağını dalgalandırıyoruz         
15:11
Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı         
14:28
Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak         
14:09
Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti         
14:00
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak         
13:31
Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi         
13:13
Önce motor şimdi de minibüs! Alkolik vatandaş bu kez hortum düzeneği kullanarak içki içti Önce motor şimdi de minibüs! Alkolik vatandaş bu kez hortum düzeneği kullanarak içki içti         
11:46
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları         
10:46
Apple, iPhone'nun eski modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığı için 113 milyon dolar ödeyecek Apple, iPhone'nun eski modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığı için 113 milyon dolar ödeyecek         
10:45
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var         
09:46
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 15:24:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahta 02: 2-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei