Kahta 02 Spor 1 0 Karaman Bld. Spor

İkinci yarı da atağa geçen Kahta 02 Spor 59. Dakikada Ahmet Tuna Akıl'ın attığı gol ile 1-0 öne geçerek maçın sonucunu belirledi. - ADIYAMAN

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kahta 02 Spor , kendi evinde ağırladığı Karaman Bld. Spor'u 1-0 yendi.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok