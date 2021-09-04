Kahta 02 Spor Artvin Hopa Spor: 1-1

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Kahta 02 Spor kendi evinde ağırladığı Artvin Hopa Spor ile 1-1 berabere kalarak sezona 1 puanla başladı.
Kahta İlçe Stadında oynanan maçı Cihan Ölmez yönetti. Maçın 1. dakikasında Barış Kılıç'ın attığı gol ile ev sahibi takım 1-0 öne geçti.
Artvin Hopa Spor'un 45. dakikada kazandığı penaltıyı Ali Say kullandı. Penaltının göle çevrilmesiyle skor 1-1 oldu.
Karşılaşmanın 2. yarısında her iki takımda gol atamayınca maç 1-1 sona erdi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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