Kahta 02 Spor-Halide Edip Adıvar Spor: 3-0

Maçın skorunu belirleyen ise maçın 88. dakikasında İsmail Palta'nın attığı gol oldu. Ev sahibi takım rakibini 3-0 yenerek 3 puan almasını bildi. - ADIYAMAN

Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskın bir futbol oynayan Kahta 02 Spor, maçın 71. dakikasında Ali Tayfun Akbey'in attğı gol ile rakip takım Halide Edip Adıvar Spor karşısında 2-0 öne geçti.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kahta 02 Spor , kendi evinde ağırladığı Halide Edip Adıvar Spor'u 3-0 yenerek, 3 puanı hanesine yazdırdı.

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