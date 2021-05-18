İsrail'i Filistin bayrakları ile kınadılar - Son Dakika

İsrail'i Filistin bayrakları ile kınadılar

18.05.2021 10:02
İsrail'i Filistin bayrakları ile kınadılar, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Belediye Meclisi olağan Mayıs ayı toplantısında tüm meclis üyeleri ortak bir bildiri ile İsrail'i kınadı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Belediye Meclisi olağan Mayıs ayı toplantısında tüm meclis üyeleri ortak bir bildiri ile İsrail'i kınadı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığında toplanan Emet Belediye Meclisi üyeleri toplantıda Filistin bayrakları ile bir açıklama yaparak, Filistin'de yaşananlara dikkat çekerek İsrail'i kınayan bir mesaj yayınladılar.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Müslümanların ilk kıblesi, Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil, çok sayıda Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkına müdahaledir. Filistinlilerin nesiller boyu yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç uygulayarak hukuk dışı bir oldu bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler 'in saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları çerçevesinde yaptığı açıklamaları destekliyoruz" dedi.

İsrail'e karşı net ve güçlü bir tavır alınması gerektiğini belirten Başkan Doğan, "Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı, Birleşmiş Milletler kararına aykırı şekilde sürdürülen işgal ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir.Bu çerçevede, uluslararası ceza mahkemesinin ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Emet Belediye Meclis üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İsrail'i Filistin bayrakları ile kınadılar
İsrail'i Filistin bayrakları ile kınadılar
İsrail'i Filistin bayrakları ile kınadılar
İsrail'i Filistin bayrakları ile kınadılar
İsrail'i Filistin bayrakları ile kınadılar

AK Parti, İsrail, Mescit, Aksa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İsrail'i Filistin bayrakları ile kınadılar - Son Dakika


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