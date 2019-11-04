Son Dakika Haberleri: Kahta Belediyesi kışa hazırlanıyor
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Kahta Belediyesi kışa hazırlanıyor

6 saat önce

Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan ana arter taşıyıcı hatlarındaki mazgal temizleme çalışmalarını temizliyor.

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Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan ana arter taşıyıcı hatlarındaki mazgal temizleme çalışmalarını temizliyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmursuyu deşarj ana arterlerinde biriken kaba malzeme ve yağ tabakalarının temizleme çalışmalarını belli plan ve program çerçevesinde sürdürüyor. Yapılan mazgal temizleme çalışmalarında, cadde ve sokak üzerinde, yağmur suyu kanallarındaki ızgaralar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kağıt, yaprak, sigara izmaritleri gibi atıklar temizlenirken tazyikli su ile yıkanıyor.


İlçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "İlçemiz geçtiğimiz hafta yoğun yağışların etkisi altında kaldı. Yağışların başladığı andan günümüze kadar tüm ekiplerimiz, bir taraftan genel incelemelerini yaparken bir taraftan da bakım onarım çalışmalarını sürdürdüler. Hizmetlerimiz kapsamında, her ay düzenli olarak yağmursuyu mazgal temizlik çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Özellikle aşırı yağışlardan sonra mazgalların dolmaması ve sağlıklı bir şekilde çalışması için kanalların içlerini süpürüp tazyikli su ile yıkıyorlar. Vatandaşlarımızdan isteğimiz su giderlerine ve mazgalların içine pet şişe, poşet, çöp vb. malzemelerin atılmaması ve daha dikkatli olunmasıdır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
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