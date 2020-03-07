Kahta Belediyesi larva üreme noktalarını ilaçlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahta Belediyesi larva üreme noktalarını ilaçlıyor - Son Dakika

Kahta Belediyesi larva üreme noktalarını ilaçlıyor

7 saat önce

Kahta Belediyesi yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan sinek ve haşereyle mücadele kapsamında larva ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kahta Belediyesi larva üreme noktalarını ilaçlıyor, System.String[]

Kahta Belediyesi yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan sinek ve haşereyle mücadele kapsamında larva ilaçlama çalışmalarına başladı.


Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, haşereyle mücadelenin en önemli evresi olan larva döneminde çalışmalarını sürdürerek, vatandaşların yaz aylarında rahat yaşam koşullarına ulaşmasını hedefliyor.


Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada; "Haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için Şubat ayının sonlarında başlatılan ilçe genelinde muhtemel üreme kaynakları olan su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı erken çözüm alınıyor" dedi. - ADIYAMAN

Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
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