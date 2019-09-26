Son Dakika Haberleri: Kahta Belediyesi'nden engelli vatandaşa destek
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Kahta Belediyesi'nden engelli vatandaşa destek

1 saat önce

Kahta Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye edildi.

Kahta Belediyesi'nden engelli vatandaşa destek, System.String[]

Kahta Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye edildi.


Gazi Mahalle sakinlerinden engelli bayanı ziyaret eden Kahta Belediye Personel Müdürü Zeynel Abidin Turanlı ve Belediye Çözüm Masası ekipleri tekerlekli sandalyeyi hediye etti.


Kahta Belediye Personel Müdürü Zeynel Abidin Turanlı yaptığı açıklamada, "Engelli vatandaşlarımızın sorunları bizim sorunlarımızdır. Onlar bizim için her zaman değerlidir. Engelli kardeşlerimiz hayatlarını dört duvar arasında değil, diğer insanlar gibi caddede, pazarda, eğlence yerlerine gidebilmesi adına akülü ve manuel sandalye dağıtmaya devam ediyoruz. Zira ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin, engelsiz bir hayatı yaşamalarını sağlamaya çalışmak bize büyük bir mutluluk veriyor" dedi. - ADIYAMAN

Zeynel Abidin, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:19 Kaynak: İHA
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